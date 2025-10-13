Pelo menos 42 pessoas morrem em acidente de ônibus em região montanhosa da África do Sul

JOHANESBURGO (Reuters) - Pelo menos 42 pessoas morreram em um acidente de ônibus em uma região montanhosa do norte da África do Sul, disse o presidente Cyril Ramaphosa em um comunicado nesta segunda-feira.

O acidente ocorreu na rodovia N1, perto de Makhado, na província de Limpopo, segundo o comunicado. Muitos dos passageiros eram cidadãos do Zimbábue e do Malaui que estavam a caminho de seus países de origem, vindos da cidade de Gqeberha, no Cabo Oriental.

"Esse incidente é uma tragédia para a África do Sul e para nossos países irmãos, Zimbábue e Malaui", disse Ramaphosa.