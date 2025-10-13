Pena de 5 anos de prisão do ex-presidente francês Sarkozy começa na próxima semana, diz RTL

PARIS (Reuters) - O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy irá para uma prisão em Paris na próxima semana, onde cumprirá uma pena de cinco anos por conspiração criminosa por tentativa de arrecadar fundos para a campanha eleitoral de 2007 na Líbia, informou a RTL nesta segunda-feira.

O veículo informou que Sarkozy será enviado para a prisão de Santé, em Paris, em 21 de outubro, terça-feira.

A promotoria financeira de Paris informou que não poderia confirmar nem desmentir a reportagem da RTL. Os advogados de Sarkozy não responderam imediatamente a um pedido de comentário.