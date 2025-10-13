Pontos de inflexão climática estão sendo ultrapassados, alertam cientistas antes da COP30

Segundo o relatório, a floresta amazônica corre o risco de entrar em colapso quando a temperatura média global se aquecer além de apenas 1,5 grau Celsius, com base nas taxas de desmatamento, revisando para baixo o limite estimado para a Amazônia.

Também é motivo de preocupação, caso as temperaturas continuem subindo, a ameaça de interrupção da principal corrente oceânica chamada Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico, ou Amoc, que ajuda a garantir invernos amenos no norte da Europa.

"A mudança está ocorrendo rapidamente agora, de forma trágica, em partes do clima e da biosfera", disse o cientista ambiental Tim Lenton, da Universidade de Exeter, que é o principal autor do relatório.

ALGUNS SINAIS POSITIVOS

Lenton observou sinais positivos no que diz respeito à eliminação gradual dos combustíveis fósseis mais responsáveis pelas mudanças climáticas. As energias renováveis, por exemplo, foram responsáveis por mais geração de eletricidade do que o carvão este ano pela primeira vez, de acordo com dados do instituto sem fins lucrativos Ember.

"Ninguém quer ficar apenas traumatizado e sem poder", disse Lenton. "Ainda temos algum poder de ação."