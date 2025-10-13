SpaceX lança outro foguete Starship para testar projeto reutilizável

Uma missão em agosto encerrou uma série de falhas de teste no início deste ano, à medida que a SpaceX pressionava para testar os recursos para sua total reutilização. A SpaceX, após o voo desta segunda-feira, espera começar a lançar um protótipo mais avançado da Starship, equipado com recursos adaptados para missões na Lua e em Marte.

"Fizemos tudo o que podemos pensar para que o próximo voo de teste, o voo 11, seja bem-sucedido", disse o presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, em uma conferência em Paris no mês passado. "Mas, sabe como é, você nunca sabe quando vai levar um soco na cara, então vamos ver."

O objetivo da SpaceX durante a missão é implantar seu segundo conjunto de satélites Starlink fictícios no espaço e ver a nave chegar ao Oceano Índico depois de atravessar a atmosfera da Terra, onde uma variedade de placas experimentais de proteção térmica no exterior da Starship enfrentará plasma extremamente quente.