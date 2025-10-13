Trio ganha Prêmio Nobel de Economia de 2025 por trabalho sobre inovação e crescimento

"Os laureados nos ensinaram que o crescimento sustentado não pode ser dado como certo", disse o órgão que concedeu o prêmio em um comunicado. A estagnação econômica, e não o crescimento, tem sido a norma na maior parte da história da humanidade. O trabalho deles mostra que devemos estar cientes das ameaças ao crescimento contínuo e combatê-las".

Mokyr é professor da Northwestern University, em Evanston, nos Estados Unidos, enquanto Aghion é professor do College de France e do INSEAD, em Paris, e da London School of Economics and Political Science, no Reino Unido. Howitt é professor da Brown University, em Providence, nos Estados Unidos.

Mokyr recebeu metade do prêmio e a outra metade foi dividida entre Aghion e Howitt.

"Joel Mokyr usou observações históricas para identificar os fatores necessários para o crescimento sustentado com base em inovações tecnológicas", disse John Hassler, membro do Comitê do Nobel.

"Philippe Aghion e Peter Howitt produziram um modelo matemático de destruição criativa, um processo interminável no qual produtos novos e melhores substituem os antigos."

Os prêmios de Medicina, Física, Química, Paz e Literatura foram anunciados na semana passada.