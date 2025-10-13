Trump diz que "longo pesadelo" acabou para israelenses e palestinos

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que um "longo pesadelo" finalmente chegou ao fim para israelenses e palestinos após a primeira fase do cessar-fogo em Gaza e do acordo de reféns firmado entre Israel e o Hamas.

"As forças do caos que assolaram a região foram totalmente derrotadas", disse ele em um discurso no Parlamento israelense.

Trump foi brevemente importunado por um membro de esquerda do Knesset, que foi prontamente retirada.