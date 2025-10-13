Trump pede ao presidente de Israel que perdoe Netanyahu

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao presidente israelense Isaac Herzog, na segunda-feira, que perdoe o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está sendo julgado por corrupção, durante um discurso no Parlamento israelense em Jerusalém.

Durante um discurso de mais de uma hora, Trump disse:

"Ei, eu tenho uma ideia. Senhor presidente, por que o senhor não dá a ele um perdão? Charutos e um pouco de champanhe -- quem diabos se importa?", referindo-se às acusações de fraude, suborno e quebra de confiança, que Netanyahu nega.