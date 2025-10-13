UE começa a financiar tribunal especial para processar Rússia, diz chefe de política externa do bloco

KIEV (Reuters) - A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse nesta segunda-feira que a UE começou a financiar um tribunal especial para processar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e outras autoridades russas de alto escalão pelo crime de agressão contra a Ucrânia, pedindo a outros países que façam o mesmo.

"Criamos esse tribunal especial para os crimes de agressão, mas agora também estamos financiando esse tribunal", disse Kallas durante uma coletiva de imprensa em Kiev, ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

"Também estamos conclamando outros Estados-membros, países e participantes a financiá-lo para que o trabalho possa realmente começar em grande escala, porque sem responsabilidade não há paz justa e duradoura", acrescentou.