Venezuela fecha embaixada na Noruega após Nobel da Paz para opositora

O governo da Venezuela disse nesta segunda-feira que fechará suas embaixadas na Noruega e na Austrália e abrirá novas embaixadas em Burkina Faso e no Zimbábue, em uma reestruturação de seu serviço de relações exteriores, após semanas de tensões crescentes com os EUA.

Os fechamentos fazem parte da "redistribuição estratégica de recursos", disse o governo do presidente Nicolás Maduro em um comunicado, acrescentando que os serviços consulares para os venezuelanos na Noruega e na Austrália serão prestados por missões diplomáticas, com detalhes a serem compartilhados nos próximos dias.

O Ministério das Relações Exteriores da Noruega disse que recebeu uma notificação sobre o fechamento da embaixada, mas não informou o motivo da decisão. A Noruega não tem embaixada em Caracas e trata dos assuntos locais por meio de sua embaixada na capital da vizinha Colômbia.