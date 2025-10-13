Zelenskiy se reunirá com Trump sexta-feira para falar sobre defesa aérea e novas armas

Kiev tem feito lobby com Washington para fornecer mísseis Tomahawk produzidos nos EUA, que têm a capacidade de atingir Moscou, mas que os ucranianos dizem que seriam usados apenas em alvos militares. Moscou tem dito que tal medida representaria uma grave escalada.

Zelenskiy disse que deu a Trump, que tem demonstrado cada vez mais frustração com a Rússia nas últimas semanas, uma ideia de quantos dos cobiçados Tomahawks a Ucrânia precisa.

"Francamente, eu já compartilhei nossa visão com Trump... mas algumas dessas coisas não são para uma conversa telefônica, então nos encontraremos", disse ele a repórteres em Kiev.

Trump disse que está considerando enviar Tomahawks para a Ucrânia, embora também tenha dito que poderia conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre o assunto.

A Ucrânia e os EUA também estão se aproximando de um acordo histórico sobre drones, no qual a Ucrânia compartilharia tecnologia de drones com os Estados Unidos. Diplomatas europeus veem esse acordo como uma ferramenta importante para manter o presidente dos EUA engajado e apoiando a Ucrânia.

Os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra, agora em seu quarto ano, estagnaram enquanto a Rússia intensificava os ataques às instalações de energia ucranianas e avançava com ganhos gradativos no campo de batalha.