Combatentes do Hamas reforçam controle em Gaza, turvando futuro de cessar-fogo

Moradores de Gaza disseram que os combatentes estavam cada vez mais visíveis na terça-feira, posicionando-se ao longo das rotas necessárias para a entrega de ajuda. Fontes de segurança palestinas afirmam que dezenas de pessoas foram mortas em confrontos entre combatentes do Hamas e rivais nos últimos dias.

Embora as tropas israelenses tenham se retirado das áreas urbanas de Gaza sob o cessar-fogo que começou na semana passada, disparos de drones mataram cinco pessoas quando elas foram verificar as casas em um subúrbio a leste da Cidade de Gaza e um ataque aéreo matou uma pessoa e feriu outra perto de Khan Younis, disseram autoridades de saúde de Gaza.

O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo. Os militares israelenses disseram que dispararam contra pessoas que cruzaram as linhas de trégua e se aproximaram de suas forças depois de ignorar os apelos para que voltassem.

TRUMP PROCLAMA "AMANHECER HISTÓRICO", MAS HÁ OBSTÁCULOS

A retomada do poder pelo Hamas em Gaza e os contínuos surtos de violência ressaltam os obstáculos assustadores enfrentados pelos esforços para levar o plano de cessar-fogo de Trump a uma solução de longo prazo para o conflito.

Embora Trump tenha proclamado o "amanhecer histórico de um novo Oriente Médio" ao Parlamento de Israel na segunda-feira, alguns dos elementos mais difíceis de seu plano ainda precisam ser negociados para resolver questões que arruinaram os esforços anteriores para acabar com a guerra.