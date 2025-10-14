Comissão da UE propõe expandir plano de "muro contra drones" para proteger mais áreas, dizem fontes

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs o "muro contra drones" depois que cerca de 20 drones russos entraram no espaço aéreo da Polônia, membro da UE e da Otan, no mês passado.

Autoridades da Comissão disseram que a ideia é combater futuras incursões por meio da construção de uma rede de sensores, sistemas de interferência eletrônica e armas, desde os Estados Bálticos até o Mar Negro.

Os países do leste europeu saudaram a proposta, mas os países do sul e do oeste da Europa disseram que ela negligenciava as ameaças de drones em sua parte do continente.

O Comissário Europeu de Defesa, Andrius Kubilius, deu a entender que uma mudança estava em andamento na terça-feira, usando tanto o nome antigo quanto o novo para o projeto em um discurso em uma conferência de defesa em Bruxelas.

"Propomos o muro europeu de drones... Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, uma rede antidrone para proteger toda a Europa e outros projetos emblemáticos de defesa", disse ele.

