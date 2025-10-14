Congo e M23 assinam acordo em Doha sobre monitoramento do cessar-fogo, dizem fontes

O Catar foi o anfitrião de várias rodadas de conversações diretas entre o governo do Congo e os rebeldes, desde abril, mas até agora elas trataram principalmente de pré-condições e medidas de construção de confiança.

UMA DAS ETAPAS

O acordo de monitoramento do cessar-fogo foi uma das duas principais etapas a serem concluídas antes do início das conversações para um acordo de paz abrangente, disseram as fontes. A segunda foi um acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra, assinado em setembro, embora a troca em si não tenha ocorrido.

O M23 não respondeu imediatamente a um pedido de comentário nesta terça-feira. O porta-voz do governo congolês, Patrick Muyaya, confirmou que o acordo havia sido assinado.

De acordo com os termos do acordo, um órgão de monitoramento do cessar-fogo será formado com representantes do Congo, do M23 e da Conferência Internacional dos 12 países da Região dos Grandes Lagos (ICGLR), de acordo com a cópia vista pela Reuters.

Esse órgão será encarregado de investigar relatos de supostas violações do cessar-fogo e deverá se reunir no máximo sete dias após sua criação.