Devolução de corpos de reféns de Gaza pode levar tempo, diz Cruz Vermelha

GENEBRA (Reuters) - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse nesta terça-feira que levará tempo para entregar os restos mortais de reféns e detentos mortos na guerra entre Israel e Hamas, chamando isso de um "enorme desafio", dadas as dificuldades de encontrar corpos em meio aos escombros de Gaza.

"Esse é um desafio ainda maior do que a libertação das pessoas vivas. Esse é um desafio enorme", disse o porta-voz do CICV, Christian Cardon, acrescentando que poderia levar dias ou semanas e que há a possibilidade de eles nunca serem encontrados.

(Reportagem de Emma Farge)