Incêndio em subestação no Paraná causou apagão na madrugada

O apagão que afetou fornecimento de energia a consumidores de vários estados do país na madrugada de hoje teve início em incêndio em reator da subestação de Bateias, no Paraná, segundo informações do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

A perturbação de grande porte levou a desligamento de 10.000 megawatts (MW) de carga, afetando os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

De acordo com o governo e o ONS, o incêndio desligou toda a subestação de 500 kV, desinterligando as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste.