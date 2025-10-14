Israel diz à ONU que só permitirá entrada de metade dos caminhões de ajuda em Gaza

(Reuters) - Israel disse às Nações Unidas que só permitirá a entrada de 300 caminhões de ajuda -- metade do número combinado -- na Faixa de Gaza a partir de quarta-feira e que nenhum combustível ou gás será permitido no enclave, exceto para necessidades específicas relacionadas à infraestrutura humanitária, mostrou nota vista pela Reuters e confirmada pela ONU.

Olga Cherevko, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários em Gaza, confirmou que a ONU havia recebido a nota do COGAT, o braço do Exército israelense que supervisiona o fluxo de ajuda para Gaza.

O COGAT havia dito na sexta-feira que esperava a entrada de cerca de 600 caminhões de ajuda em Gaza diariamente durante o cessar-fogo.