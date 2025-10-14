Israel libera primeira parte de corpos palestinos para Gaza

(Reuters) - Uma primeira leva de corpos de palestinos mortos durante a guerra de Gaza chegou ao enclave após ser liberado por Israel, disseram autoridades de saúde locais à Reuters na terça-feira.

Israel ainda mantém centenas de corpos de palestinos mortos desde 7 de outubro de 2023, inclusive de combatentes que participaram do ataque e dos combates posteriores.

(Reportagem de Nidal Mughrabi)