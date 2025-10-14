Militares de Madagascar assumem o poder, diz coronel

Randrianirina acrescentou que os militares estavam dissolvendo todas as instituições, exceto a câmara baixa do Parlamento ou Assembleia Nacional, que votou pelo impeachment de Rajoelina minutos antes.

Em um dia de turbulência para a nação do leste da África, o líder de 51 anos tentou dissolver a assembleia por decreto.

Apesar de ter saído em um jato militar francês, Rajoelina se recusa a renunciar, desafiando semanas de protestos da Geração Z exigindo sua renúncia e deserções generalizadas no Exército.

A presidência não reagiu imediatamente aos comentários de Randrianirina, mas disse anteriormente que a reunião da assembleia era inconstitucional e, portanto, qualquer resolução seria "nula e sem efeito".

Rajoelina afirmou que se mudou para um local seguro devido a ameaças à sua vida. Uma autoridade da oposição, uma fonte militar e um diplomata estrangeiro disseram à Reuters que ele havia fugido do país no domingo a bordo de um avião militar francês.

AUMENTO DAS MANIFESTAÇÕES