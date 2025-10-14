ONU diz que países estão dispostos a financiar reconstrução de Gaza de US$70 bilhões

GENEBRA (Reuters) - Há indicações iniciais promissoras de países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Estados árabes e europeus, sobre sua disposição de contribuir para o custo de US$70 bilhões da reconstrução de Gaza, disse uma autoridade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na terça-feira.
"Já tivemos indicações muito boas", afirmou Jaco Cilliers, do PNUD, a repórteres em uma coletiva de imprensa em Genebra, sem dar detalhes.
Ele estimou que a guerra de dois anos entre Israel e Hamas gerou pelo menos 55 milhões de toneladas de entulho.
Desde que um acordo de cessar-fogo entrou em vigor em Gaza, um grande número de palestinos retornou às ruínas de suas casas no território costeiro.
Grandes áreas de Gaza foram reduzidas a um deserto devido aos bombardeios israelenses ao longo de dois anos, que mataram cerca de 68.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.
(Reportagem de Emma Farge)
