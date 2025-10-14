ONU diz que seu comboio humanitário foi atingido por drones russos na Ucrânia

KIEV (Reuters) - Um comboio humanitário das Nações Unidas foi atingido por drones russos enquanto entregava ajuda a uma área da linha de frente no sul da Ucrânia, informou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU na Ucrânia nas redes sociais.

O coordenador humanitário do Ocha na Ucrânia, Matthias Schmale, condenou o ataque, dizendo que dois caminhões do Programa Mundial de Alimentos foram atingidos e danificados pelos drones, mas que ninguém ficou ferido.

Schmale disse que esses ataques são uma violação grave do direito humanitário internacional e podem ser considerados um crime de guerra.