Pelo menos 19 pessoas morrem após ônibus pegar fogo em Rajasthan, na Índia, informa NDTV

(Reuters) - Pelo menos 19 pessoas morreram na tarde desta terça-feira quando um ônibus particular pegou fogo no Estado de Rajasthan, no oeste da Índia, informou a emissora indiana NDTV, citando a polícia.

O ônibus estava viajando de Jaisalmer para Jodhpur com 57 passageiros a bordo quando a fumaça saiu da parte traseira do veículo. O motorista parou o ônibus no acostamento da estrada, mas as chamas tomaram conta do veículo em poucos instantes, informou a NDTV.

A polícia acredita que um curto-circuito tenha causado o incêndio, acrescentou o relatório.