Trump diz que está apoiando Milei para reeleição na Argentina

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na Casa Branca nesta terça-feira que apoiará o presidente argentino, Javier Milei, à reeleição.

Trump já havia indicado durante a Assembleia-Geral da ONU em setembro que estava apoiando Milei, quando entregou ao líder argentino uma cópia impressa de uma postagem do Truth Social com seu apoio.

(Reportagem de Gram Slattery)