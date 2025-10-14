Trump diz que está apoiando Milei para reeleição na Argentina

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na Casa Branca nesta terça-feira que apoiará o presidente argentino, Javier Milei, à reeleição.
Trump já havia indicado durante a Assembleia-Geral da ONU em setembro que estava apoiando Milei, quando entregou ao líder argentino uma cópia impressa de uma postagem do Truth Social com seu apoio.
(Reportagem de Gram Slattery)
