Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

"Durante a cúpula, esperamos ver a assinatura de uma declaração, conhecida como Acordo de Kuala Lumpur, entre esses dois vizinhos para garantir a paz e um cessar-fogo duradouro", disse Mohamad à mídia.

Mohamad estava se referindo a uma reunião de líderes do grupo da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que ocorrerá de 26 a 28 de outubro na capital malaia de Kuala Lumpur.

Ele disse que Trump está "ansioso" para testemunhar o acordo, sem dar detalhes de como e quando essa mensagem foi transmitida.

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, atual presidente da Asean, disse que Trump participará das reuniões, mas ainda não houve confirmação oficial de Washington.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a viagem está sendo planejada.

A Malásia intermediou um cessar-fogo inicial em 28 de julho, que encerrou os confrontos após um esforço contínuo de paz por parte de Anwar e telefonemas de Trump para os líderes de ambas as nações.