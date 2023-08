Craque espanhola desmente que beijo de Rubiales na final do Mundial feminino foi consentido

Pouco depois da difusão do beijo, em um vídeo divulgado no Instagram e gravado no vestiário, Jennifer Hermoso comentou, sobre o episódio: "Não gostei".

'Selinho' polêmico

"É para eu sair daqui por causa de um selinho consentido?", questionou Rubiales. O dirigente atacou "o falso feminismo que não busca a verdade", direcionando a fala a três ministras do governo espanhol, incluindo a número três do Executivo, Yolanda Díaz, que foi uma das primeiras a exigir sua renúncia.

Diante do imobilismo de Rubiales, o presidente da Federação Navarra de Futebol, Rafael del Amo, apresentou sua demissão como presidente do Comitê Nacional de Futebol Feminino da RFEF. Del Amo agradeceu a Rubiales por confiar nele para o cargo, mas considera que o presidente da RFEF "deveria ter apresentado sua demissão".

Rubiales surpreendeu com sua decisão de resistir quando a sua saída foi dada como certa após as críticas que se acumularam ao longo da semana em todas as esferas sociais, especialmente no futebol e na política.

Críticas

Sindicatos de jogadores, treinadores, equipes e jogadores de futebol também criticaram o o gesto. A Fifa abriu um processo disciplinar contra o presidente da Federação, enquanto a Uefa, da qual é um dos seus vice-presidentes, permanece em silêncio.