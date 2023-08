França está em alerta vermelho contra propagação de mosquito que causa a dengue

A maior parte do território francês se encontra atualmente em estado de alerta máximo de vigilância contra a propagação do mosquito tigre, transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e zika, entre outras doenças tropicais. Com as temperaturas recordes registradas neste verão, as autoridades sanitárias notam um aumento de propagação desse inseto, também conhecido pelos nomes científicos Aedes albopictus ou Stegomyia albopicta.

Enquanto no Brasil o Aedes aegypti é o principal vetor de transmissão dessas infecções, a França e outros países da Europa foram infestados pelo mosquito tigre, proveniente de florestas tropicais da Ásia. O inseto chegou ao continente europeu transportado em pneus e navios comerciais. Atualmente, 70% do território francês está em estado de alerta vermelho, o mais grave na escala da vigilância sanitária, para a presença do mosquito tigre.

A primeira vez que este inseto preto de listras brancas foi identificado na Europa foi na Albânia, em 1979. Depois, a partir dos anos 1990, com a intensificação do tráfego marítimo internacional, o mosquito se instalou na Itália, Espanha, Bélgica, e mais recentemente na Croácia, Grécia, Holanda e Eslováquia.