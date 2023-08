Escândalo do Museu Britânico pode ser o 'pior da história moderna'; 2 mil peças foram roubadas

"Cerca de 2 mil obras de arte foram roubadas do Museu Britânico, mas algumas já foram recuperadas", declarou no sábado (26) o presidente da prestigiada instituição cultural, o ministro conservador George Osborne, um dia após a demissão do diretor do museu.

No cargo desde 2016, Hartwig Fischer, de 60 anos, se demitiu na sexta-feira (25) da gestão do Museu Britânico, em Londres, sob pressão desde o anúncio, em 16 de agosto, do desaparecimento de uma série de peças das coleções, algumas datadas do século 15 a.C.

Em entrevista à BBC, Osborne admitiu que não sabia exatamente quantos objetos estavam desaparecidos, mas deu "uma estimativa de cerca de 2 mil". "Começamos a encontrar peças roubadas, o que é uma clareira na tempestade", ele acrescentou.