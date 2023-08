Fatoumata Diawara, ícone do feminismo negro e do afrofuturismo na música

A cantora e compositora maliana Fatoumata Diawara, é uma das grandes representantes do afrofuturismo na música. A artista, que traça uma brilhante carreira também no cinema e no teatro, lançou neste ano seu terceiro álbum, descrito pela crítica como "um cruzamento de culturas", em que eleva sua voz pelas causas das mulheres africanas.

Fatoumata Diawara é uma artista de múltiplas facetas, com uma extraordinária trajetória musical e também nas artes cênicas. Através de seu trabalho, a cantora emerge como uma militante feminista e é atualmente uma importante voz nas lutas das mulheres africanas.

Sua força vem de sua própria experiência de vida. Radicada na Europa para fugir de um casamento forçado com um primo no Mali, "Fatou", diz que trabalha dentro do objetivo de criar belas melodias para passar suas mensagens.