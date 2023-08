Junta militar no poder no Níger expulsa embaixador francês do país

O regime militar acusa Paris, principalmente, de querer intervir militarmente no Níger para restabelecer Bazoum ao seu posto e alega que a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) seria uma organização "soldada" pela França, antiga potência colonial na região.

A Cedeao impôs pesadas sanções econômicas e financeiras ao Níger após o golpe, e ameaçou o regime militar de usar a força armada para restaurar a ordem constitucional.

A França mantém no Níger a presença de 1,5 mil militares comprometidos com o regime do presidente Bazoum para lutar contra os grupos jihadistas que há anos ameaçam este país e uma grande parte do Sahel.

Na quarta-feira (23), o presidente francês, Emmanuel Macron, apelou mais uma vez à "restauração da ordem constitucional" no Níger e à libertação do presidente Bazoum. "Este golpe é um golpe contra a democracia no Níger, contra o povo do Níger e contra a luta contra o terrorismo", ele declarou.

Embaixada

Quatro dias depois do golpe, centenas de apoiantes dos militares que tomaram o poder se manifestaram em frente à embaixada francesa em Niamey, causando danos às instalações. Os manifestantes foram dispersados ??com gás lacrimogêneo, e o regime acusou Paris de uso de armas, o que o governo francês negou categoricamente.