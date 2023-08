Maior caça ao 'monstro do Lago Ness' em 50 anos recepciona curiosos e pesquisadores na Escócia

Em dezembro de 1933, o jornal britânico The Daily Mail contratou um caçador sul-africano, Marmaduke Wetherell, para rastrear a criatura. O homem disse ter encontrado algumas pegadas grandes que, segundo ele, pertencuam a um animal com cerca de seis metros de comprimento.

Mais tarde, cientistas do Museu de História Natural explicaram que as pegadas foram feitas com um porta-guarda-chuvas ou com uma pata falsa de hipopótamo.

Em 1934, o médico inglês Robert Wilson tirou o que ficou conhecido como a "foto do cirurgião", uma imagem que parece representar a cabeça e o pescoço alongado de 'Nessie' emergindo da água.

A foto, publicada originalmente no Daily Mail, é uma farsa, mas impulsionou o monstro do Lago Ness ao "estrelato internacional". De acordo com o Centro do Lago Ness, mais de 1.100 avistamentos "oficiais de Nessie" foram registrados até o momento, e o monstro contribui com milhões de libras para a economia escocesa todos os anos através do turismo.

Réptil marinho?

Ao longo dos anos, cientistas e amadores tentaram encontrar evidências de um grande peixe nas profundezas do lago, enquanto alguns sugeriram que o monstro poderia ser um réptil marinho pré-histórico como um plesiossauro.