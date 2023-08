MeToo do futebol espanhol: Rubiales é suspenso temporariamente pela Fifa em caso de beijo forçado

O comitê disciplinar da Fifa decidiu, neste sábado (26), suspender temporariamente de suas funções o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, após a emissão de um comunicado da entidade que chama de "mentiras" as acusações da jogadora Jenni Hermoso. A camisa 10 da seleção denunciou um beijo forçado de Rubiales na final da Copa do Mundo feminina no domingo (20).

No caso já apelidado de "#MeToo do futebol espanhol", a RFEF classificou de "mentirosas" as acusações levantadas contra seu presidente, e o órgão também anunciou ações judiciais para defender seu líder, cuja recusa em renunciar na sexta-feira (25) e seus ataques contra o "falso feminismo" geraram uma avalanche de críticas no mundo esportivo e político.

Sem a renúncia de Rubiales a suas funções, a Fifa anunciou em comunicado a decisão de seu comitê disciplinar de "suspender provisoriamente" o presidente da federação espanhola, que está no centro de uma crise sem precedentes no mundo do futebol feminino há diversos dias, depois do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso no pódio durante a entrega do troféu da Copa do Mundo Feminina.