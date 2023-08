Presidente chinês quer fortalecer "antiterrorismo" em Xinjiang, região do povo uigur

O presidente chinês, Xi Jinping, visitou Xinjiang no sábado (26), elogiando a "estabilidade social duramente conquistada" nesta região há muito abalada por ataques, onde Pequim realizou uma vasta repressão em nome do antiterrorismo nos últimos anos.

Esta é a segunda viagem do presidente chinês desde julho de 2022 a esta zona do noroeste do país com 26 milhões de habitantes, na sua larga maioria membros do povo uigures, majoritariamente muçulmanos, alvos da campanha de repressão e vítima de violações dos direitos humanos como outras minorias muçulmanas, segundo estudos ocidentais. A visita em 2022 quebrou uma ausência de visitas desde anterior em 2014.

Segundo a televisão estatal CCTV, Xi Jinping "sublinhou que a prioridade é acima de tudo manter a estabilidade social" e "usar essa estabilidade para garantir o desenvolvimento" desta região autônoma, durante um discurso em Urumqi, a capital regional.