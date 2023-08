Presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo é alvo de planos de atentados

"Esses supostos planos de ataques foram divulgados no dia 20 de agosto, o que permitiu tomar as medidas necessárias em coordenação com a PNC (Polícia Nacional Civil)", afirmou o governo em comunicado.

Uma das duas conspirações arquitetadas para eliminar Arévalo foi chamada de plano Colosio, em alusão ao candidato às eleições presidenciais mexicanas assassinado há 30 anos. O segundo plano de ataque também tinha como alvo o líder esquerdista, além de sua vice-presidente eleita, Karin Herrera.

Redes criminosas de gangues

A Procuradoria-Geral especificou, por sua vez, que "obteve alerta e informação sobre redes criminosas de gangues que podem pôr em perigo a vida" do presidente eleito, o que a levou a tomar as medidas necessárias em coordenação com o PNC.

Neste contexto, Arévalo se absteve de aparecer em público e cancelou as celebrações previstas após sua vitória esmagadora no domingo passado.

Bernardo Arévalo, 64 anos, é visto com apreensão pela elite política e econômica do seu país, que o vê como um perigo para seus interesses. O Ministério Público multiplicou os procedimentos contra ele na tentativa de excluí-lo da votação.