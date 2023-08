Três pilotos morrem em colisão acidental envolvendo duas aeronaves ucranianas

Três pilotos da Força Aérea Ucraniana, incluindo um oficial condecorado, morreram na sexta-feira (25) numa colisão entre duas aeronaves ucranianas, anunciaram as autoridades do país no sábado (26).

Este acidente representa um grande revés para Kiev, que procura obter aviões F-16 americanos para reforçar a sua frota, que data da era soviética, e avançar a sua contra-ofensiva contra o exército russo.

"Expressamos as nossas condolências às famílias das vítimas. Esta é uma perda dolorosa e irreparável para todos nós", disse a Força Aérea Ucraniana em nota.