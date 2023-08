Por que ONGs são multadas em quase R$ 70 mil por salvar imigrantes

"Pessoas teriam morrido"

A ONG Open Arms disse que seu navio estava a caminho do porto de Carrara, escolhido pelas autoridades italianas, quando a tripulação tomou conhecimento de um pedido de socorro pelo alarm phone, um número usado por migrantes que enfrentam dificuldades durante a travessia.

Esse alerta "dizia respeito a dois barcos em perigo ao sul de nossa posição", informação confirmada pela aeronave de vigilância de uma ONG. Na ausência de uma resposta imediata das autoridades italianas a esse pedido de socorro, o navio Open Arms explicou que havia seguido a lei marítima internacional e realizado o resgate.

O navio recebeu então a ordem de "abandonar a busca e seguir em direção ao porto escolhido, já que as autoridades haviam assumido o controle da situação", mas sem dar um prazo, de acordo com a Open Arms. A ONG, portanto, continuou seu caminho e recolheu 132 pessoas, em uma operação de duas horas "durante a qual nenhuma embarcação do governo apareceu, confirmando mais uma vez que essas pessoas estavam à deriva". O barco então navegou até Carrara, onde foi apreendido.

De acordo com a Sea-Eye, a embarcação foi apreendida no porto de Salerno, no sul da Itália, por ter realizado mais de uma operação de resgate na quinta e na sexta-feira. "Se não tivéssemos feito isso, as pessoas teriam morrido", disse Gorden Isler, um dos diretores da ONG.