Cantora que mora em Portugal representa Brasil em evento com ministros da Cultura do G20

Taïs conta que passou dez dias ensaiando, fazendo arranjos e cocriando com outros artistas e maestros em Varanasi, para realizar uma apresentação única, na qual a intenção foi que cada músico homenageasse seu país de origem.

"Eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha carreira, vou guardar pra sempre (...) Isso do multicultural é algo realmente impressionante. Teve muita coisa diferente que eu nunca tinha ouvido na minha vida", contou Taïs, se referindo às musicalidades diversas as quais teve a oportunidade de conhecer.

A cantora também relatou as experiências culturais que vivenciou no país do sul asiático, como uma cerimônia de cremação no Rio Ganges.

Ela, que já foi indicada duas vezes a cantora revelação e melhor álbum no Prêmio da Música Brasileira, abriu recentemente um show de Adriana Calcanhoto em Portugal. "Eu tenho uma trajetória muito bonita, eu tenho muita sorte. Estive em lugares que facilitaram certos encontros", afirmou.

Taïs Reganelli celebra o espaço atual da cultura no governo brasileiro. O Ministério da Cultura (MinC) retornou à ativa no governo Lula, após ter sido transformado em secretaria durante os anos de governo Bolsonaro. Para a artista, a posse de Margareth Menezes como ministra este ano marca "uma volta com mais força" da cultura no país.