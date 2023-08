Justiça espanhola pode suspender Rubiales da federação de futebol por mais de três meses

A manutenção de Luis Rubiales no cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol está cada vez mais complicada. Na próxima segunda-feira (28), a justiça espanhola vai se reunir para avaliar o pedido do governo espanhol para a suspensão do executivo de futebol após forçar um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso. A punição pode ser mais longa do que a suspensão de 90 dias dada pela Fifa no último sábado.

Após a suspensão de 90 dias dada pela Fifa (Federação Internacional do Futebol) de "toda atividade ligada ao futebol em nível nacional ou internacional", agora o futuro de Rubiales está nas mãos da Justiça.

O Tribunal Administrativo Esportivo espanhol (TAD) vai se reunir nesta segunda (28) para analisar o pedido de suspensão das funções de Rubiales feito pelo governo espanhol.