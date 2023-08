Mundial da Hungria: brasileiro bronze na marcha atlética pede reconhecimento para modalidade

Bonfim disse completar os treinos com um trabalho de base na academia. "Tem o trabalho de fortalecimento e eu faço pilates, tenho fisioterapia para me recuperar. Porque hoje todos os atletas no mundo treinam muito parecido e quem se recupera melhor, logo já está melhor", afirma.

"Aqui no Mundial [da Hungria], a prova [da marcha atlética] não foi transmitida para o Brasil. A prova de 20km, a única medalha do Brasil, não foi transmitida"

Invisibilidade da modalidade no Brasil

Caio Bonfim reclamou da falta de divulgação da marcha atlética no Brasil. "Aqui no Brasil nós só temos dois esportes, o futebol e o outro que está ganhando", avalia o medalhista. "Esse outro que está ganhando já foi o tênis, com o Gua, já foi o boxe, com o Popó, já foi o surfe, com o Medina... Agora está surfando na onda da Raissa no skate, né? Com a Rebeca na ginástica", diz.

Paris 2024

Caio lembra que na Olimpíada passada o atletismo não teve esse momento pré-olímpico proporcionado pelo Mundial, por causa da pandemia, e falou de suas expectativas para Paris 2024. "A gente sabe que os Jogos Olímpicos são um evento diferente de todos. É uma prova que só acontece a cada quatro anos, então tem que acertar. Não gosto de usar a palavra expectativa. Eu posso falar da esperança de que a gente possa trazer um grande resultado, e é um sonho estar ali, é um sonho estar brigando por medalha, e que a gente possa voltar para casa com o melhor resultado possível para o nosso país", finalizou Bonfim.