Níger: "À medida em que a junta se mantém no poder, a perspectiva de uma solução diplomática diminui"

No Níger, 20 mil apoiadores do golpe se reuniram, no sábado (26), na capital Niamey, no estádio General Seyni Kountché. Na noite de sexta-feira, a junta golpista enviou um ultimato de 48 horas à França para que seu embaixador deixe o país. Por outro lado, a Cedeao continua preparando uma intervenção armada no país para restaurar a ordem constitucional e libertar o presidente deposto, Mohamed Bazoum, ainda detido com a sua esposa e filho.

Por Marion Cazanove

Um mês depois do golpe, o jornalista, professor e presidente do Centro Internacional de Reflexões e Estudos sobre o Sahel (zona entre o Saara e a Savana africana), Seidik Abba, conversou com a RFI e fez um balanço da situação. Ele é o autor de Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous (Mali-Sahel, nosso Afeganistão, em tradução livre).