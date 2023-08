Testes de DNA confirmam morte do líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin

A morte do chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, cujo avião caiu na quarta-feira, 23 de agosto, na Rússia, foi confirmada por perícia genética, anunciou este domingo (27) o Comitê de Investigação russo.

"A perícia genética" realizada após o acidente ocorrido em 23 de agosto de 2023 na região de Tver "foi concluída", indicou o Comitê de Investigação russo responsável pelas principais investigações no país. No relatório de conclusão, ficou estabelecido que as identidades das dez vítimas, cujos corpos foram encontrados após a queda, "correspondem à lista" dos passageiros e tripulantes do avião, entre os quais Prigozhin, esclareceu a Comissão de Investigação, sem mais detalhes.

Causas do acidente ainda desconhecidas