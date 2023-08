A um ano da Paralimpíada, acessibilidade é grande desafio de Paris

A um ano do início dos Jogos Paralímpicos de Paris, que acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024, o comitê organizador convocou a imprensa nesta segunda-feira (28) para apresentar os avanços dos preparativos. O brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Internacional Paralímpico (IPC, na sigla em inglês), estava presente.

Com o Campo de Marte e a Torre Eiffel como fundo, o evento contou ainda com a presença do comitê organizador, ministros e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, além das mascotes da Olímpiada 2024.

Sobre os principais desafios do evento, Parsons diz que eles vem sendo trabalhados há seis anos. "Agora é o momento dos detalhes e ajuste fino", comenta. "A gente aprende muito com os eventos, testes, a implementação de todo o planejamento operacional que foi colocado", acrescenta. "Eu acho que esse momento final vai fazer com que o legado dos Jogos Paralímpicos seja mais do que apenas um evento esportivo".