Candidato governista à Presidência da Argentina recebe ajuda financeira do Brasil e apoio de Lula

O objetivo é que a Argentina se torne membro do Brics e, desta forma, o BNDES financie a construção do gasoduto argentino que levará gás ao Brasil . Outra meta é que o governo ofereça uma linha de crédito às exportações brasileiras à Argentina, cruciais para a economia vizinha não parar, apesar da escassez de dólares no Banco Central argentino.

"Sergio Massa precisa que a economia não colapse nesta reta final porque a sua candidatura depende da sua gestão. O candidato Massa depende do ministro Massa. A ajuda de Lula permite esse objetivo e também na prática, exibir ares de presidente com projeção internacional", disse à RFI o analista político Sergio Berensztein.

Numa reunião com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, Sergio Massa vai agradecer pela gestão do Brasil para que a Argentina se torne membro do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics).

O avanço do financiamento ao gasoduto e a nova linha de crédito do Banco do Brasil aos exportadores brasileiros serão tratados com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os três assuntos serão anunciados pelo presidente Lula ao lado de Sergio Massa após reunião às 17h30 no Palácio do Planalto.

Para a reunião com o presidente Lula, a delegação argentina deveria ser liderada pelo presidente argentino, Alberto Fernández, atualmente um ex-presidente em exercício com poderes transferidos a Sergio Massa, protagonista do governo.

Espelho político brasileiro na Argentina