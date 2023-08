Deslizamento de terra interrompe circulação de trens e bloqueia estradas entre França e Itália

A circulação dos trens entre a França e a Itália, na região dos Alpes, continuava interrompida nesta segunda-feira (28), após um deslizamento de uma encosta na cidade de Saint André, em Praz, na Savóia, no centro-oeste francês.

O acidente aconteceu no domingo (27), por volta das 17h15 no horário local.Vários blocos de pedra, cerca de 700 m3, bateram em uma rede de proteção instalada em uma estrada, de acordo com um comunicado da Secretaria de Segurança Pública da região.

As imagens, feitas por um morador e publicadas no Facebook, mostram a imensa nuvem de poeira que toma conta da estrada, na hora em que passam dois carros e um ônibus. Ninguém ficou ferido. A estrada RD 1006 e a rodovia A 43, que ligam a Savoia a outras regiões francesas, também estão interditadas.