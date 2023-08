Erdogan vai à Rússia para discutir com Putin retomada de acordo de grãos com Ucrânia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan chega "em breve" a Sochi, na Rússia, para conversar com o russo Vladimir Putin sobre a retomada do acordo de exportações de grãos com a Ucrânia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) pelo porta-voz do partido do presidente, Omer Celik.

"Nosso presidente tomou essa iniciativa [de uma negociação sobre a retomada do acordo] para evitar que o mundo enfrente uma crise alimentar. Ele visitará em breve Sochi. Acreditamos que novidades devem ser anunciadas depois desta visita", afirmou Celik. As autoridades turcas e as autoridades russas não confirmaram a data deste encontro.

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, o turco poderia ir à Rússia no dia 8 de setembro, antes de sua viagem para a Cúpula do G20, que acontece em Nova Delhi.