MP da Espanha que investigar 'agressão sexual' em caso de beijo forçado de Rubiales em Jenni Hermoso

Luis Rubiales cresceu em Motril e seu pai chegou a ser prefeito da cidade. O patrão do futebol espanhol, de 46 anos, foi suspenso no sábado pela Fifa "de todas as atividades relacionadas ao futebol em nível nacional e internacional" por 90 dias.

O caso, já apelidado de "#MeToo do futebol espanhol" e que ofuscou o título mundial feminino da seleção espanhola - a La Roja, causou uma onda de indignação na Espanha e no exterior.

Com informações da AFP