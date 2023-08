Premiê da Índia Narendra Modi pede que União Africana se junte ao G20

A Índia continua a pressionar por uma melhor representação dos países do Sul Global nas instituições internacionais. No domingo (27), o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que a União Africana (UA) deveria participar do G20. Atualmente, apenas a África do Sul tem um lugar no grupo das vinte maiores economias do mundo, que será presidido pela Índia em 2023.

Côme Bastin, correspondente da RFI em Bangalore

Depois de sinalizar positivamente para a expansão histórica dos Brics, Narendra Modi agora quer que o G20 seja ampliado. Durante seu discurso semanal de rádio para os indianos, o primeiro-ministro indiano elogiou a presidência da Índia no G20, cuja cúpula será realizada em Nova Delhi em 9 de setembro.