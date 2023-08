Trump será julgado a partir de março de 2024 em Washington por suas ações durante eleição de 2020

"Se o cronograma proposto pela acusação fosse adotado, ler todas as provas do processo seria como ler 'Guerra e Paz', de Tolstoi, 78 vezes por dia", até o início do julgamento, argumentou a defesa.

Julgamento em 2026 é descartado

Mas a juíza Chutkan já parecia ter descartado a opção de um julgamento tardio. "Este caso não será julgado em 2026", disse ela nesta segunda-feira.

A maioria dos especialistas em direito consideravam exorbitante o prazo de dois anos e meio exigido pelos consultores jurídicos do ex-presidente e esperavam um prazo mais próximo do desejado pela promotoria.

Além disso, a juíza já advertiu Donald Trump contra quaisquer "declarações inflamadas que possam atrapalhar a seleção do júri", o que só poderia incentivá-la a marcar uma data anterior para o julgamento.

Isso não impediu o bilionário republicano de acusar o presidente Joe Biden, sem provas, nesta segunda-feira, de ser responsável por suas acusações, descrevendo mais uma vez o líder democrata como um "canalha". Os dois homens poderão se enfrentar mais uma vez na eleição presidencial de novembro de 2024.