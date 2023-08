Vilarejo pré-histórico é descoberto na França após 150 anos de buscas

Cinco passarelas megalíticas cobertas, dez locais para afiar machados e instrumentos cortantes e áreas cultivadas também foram localizados.

Descoberta inédita

Essa nova descoberta representa um "marco na nossa compreensão da organização econômica, social e territorial do Neolítico", de acordo com o arqueólogo, que acredita "não haver equivalente" a esse conjunto na Europa.

A descoberta dessa aldeia do Neolítico tardio (3500-3000 a.C.) ocorreu no auge do verão francês, quando uma vala de paliçada foi identificada com precisão em Val-des-Marais, no sul do departamento de Marne, no norte da França, perto da região parisiense.

O recinto pré-histórico circundava um monte, cercando uma área estimada, por enquanto, em um hectare, de acordo com a avaliação arqueológica recentemente concluída em uma área que agora é principalmente agrícola, segundo especialistas.

No processo, foi descoberto um primeiro edifício com dois corredores, adjacente ao interior do recinto, uma grande fossa de lixo de 20 m de diâmetro, bem como diversos poços no exterior.