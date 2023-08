Após denúncias, Carrefour diz que 100% da carne que vende no Brasil respeita normas ambientais

O jornal Le Monde desta terça-feira (29) repercute as revelações da rede Repórter Brasil que publicou uma reportagem, na semana passada, afirmando que o Carrefour compra carne originária de fazendas da família Heller, apontada como "a maior desmatadora da Amazônia". O grupo francês indicou ao diário que não comercializa produtos provenientes do desmatamento e que realiza "uma melhora contínua" de sua política ambiental.

Segundo levantamento da plataforma jornalística, o Carrefour comercializaria produtos do frigorífico Frialto, abastecido pelas propriedades do pecuarista Bruno Heller, preso no início do mês pela Polícia Federal do Brasil. Em sua matéria, Le Monde lembra que o criador de gado é acusado de ter destruído ilegalmente 6.500 hectares de floresta no Pará, "o dobro da superfície de Bruxelas", destaca a matéria.

"Como isso pôde escapar do controle do Carrefour?", pergunta o diário. Segundo a Repórter Brasil, o gado seria criado em uma das fazendas multadas por atividades ilegais, e depois transferido para duas fazendas da filha de Heller, em conformidade com as normas ambientais. Depois, os bois seriam vendidos para a empresa brasileira Frialto, que abastece o grupo francês.