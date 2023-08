Como medida de segurança, ônibus noturnos em Paris vão poder parar fora dos pontos

"Espero que os operadores façam todo o possível para garantir uma oferta em 100%, como tinham prometido", insiste ela, que diz ter pedido que "(coloquem) foco em todas as linhas que servem as escolas".

Valérie Pécresse informa também que faltam ainda 800 milhões de euros para completar o orçamento da IDFM para 2024. Ela pede ao Estado 200 milhões de euros para cobrir a conta dos transportes dos Jogos Olímpicos e a possibilidade de arrecadar 500 milhões de euros em novos impostos.

"Caso contrário, não abrirei as novas linhas", referindo-se às extensões do trem RER E e a linha 14 do metrô, do aeroporto de Orly e de Saint-Denis, ameaçou.

"Não se trata de embarcar numa espiral de aumentos tarifários, o que seria socialmente insuportável e ecologicamente estúpido", assegura. "Quero que os aumentos do Navigo (nome do passe de transporte de Paris) sejam os mais moderados possíveis."

Na versão online de sua entrevista ao Le Parisien, Valérie Pécresse responde ao CEO da RATP, Jean Castex, que quer renegociar seu contrato com a IDFM para levar em conta a inflação.

(Com AFP)