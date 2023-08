Despejo de águas de Fukushima abala relação diplomática entre Japão e China

Os atos contra japoneses atribuídos à China desde o início do despejo no mar das águas de Fukushima são "extremamente lamentáveis e preocupantes", declarou ainda o ministro dos negócios estrangeiros japonês, Yoshimasa Hayashi, confirmando que civis atiraram tijolos contra a embaixada japonesa em Pequim.

Ele pediu ao governo chinês para "tomar imediatamente as medidas adequadas, apelando aos seus cidadãos para agirem com calma para evitar que a situação se agrave". Tóquio convocou o embaixador chinês no Japão na segunda-feira (28) para protestar contra a onda de ataques da China contra empresas japonesas.

Sanções e revolta

Pequim suspendeu todas as importações de frutos do mar do Japão desde a semana passada, em resposta ao início do despejo da água usada para resfriar os reatores nucleares na usina danificada de Fukushima Daiichi.

Em entrevista à RFI, Karoline Postel-Vinay, pesquisadora do Centro de Pesquisa Internacional (CERI) da Sciences Po, especialista em Leste Asiático e autora da obra "A Revolução Silenciosa do Japão", disse que apesar da validação pela IAEA a favor do lançamento das águas no mar, "pescadores japoneses contestaram [a decisão cientifica], há cientistas dos EUA que também contestam, mas claramente se tornou uma questão de domínio político e geopolítico".